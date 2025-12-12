Son oiseau préféré ? le tichodrome échelette, bien sûr. Graphiste, Lisa Voisard est aussi illustratrice. Ligne claire, couleurs précises et recherchées, son œil d’aigle saisit la nature qui l’entoure. Elle a publié deux livres, « Ornithorama » et « Arborama », destinés aux enfants et à leurs parents, didactiques, mais surtout artistiques. Adoratrice du silence, elle est vocaliste et guitariste dans son groupe de métal, « Anachronism ». Vous avez dit contrastes ?
Un reportage de Laurence Mermoudevis…