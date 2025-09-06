Documentaire

Parfois la passion de l’art permet aux grands-mères et à leurs petits-enfants de ne plus quitter.

Bienvenue dans le monde de super Mamika, un univers fantasque créé par Sacha Goldberger, un photographe professionnel. il a fait de Frederika alias Manika, sa grand-mère d’origine hongroise, son modèle favori.

Il ya six ans, les photos de Sacha, au départ publiées sur Internet, remportent un tel succès qu’un livre est édité. Mais tout ça n’aurait pas pu arriver sans une étonnante relations entre petits-fils et grand-mère. Entre Sacha et sa grand-mère beaucoup de tendresse et surtout le même sens de l’humour parfois un peu décalé.

La séance peut commencer !! L’occasion une fois encore pour la

grand-mère et son petit-fils de partager des moments de complicité. Mamika fait tout pour plaire à Sacha.

Et si le photographe professionnel prend parfois le pas sur Sacha le petit fils, c’est parce que leur aventure artistique est devenu une chose très sérieuse. Les photos de Manika sont de plus en plus souvent publiées dans les magazines et aujourd’hui elle s’expose même régulièrement dans des galeries d’art.