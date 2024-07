Documentaire

Vous devez vous faire opérer ? Et si au lieu d’une narcose, vous tentiez l’hypnose ? Une méthode simple et naturelle, qui permet de réduire drastiquement la dose d’anesthésiques chimiques. Elle diminue aussi les douleurs post-opératoires. Et elle a bien d’autres vertus, comme de calmer la peur du dentiste. Pourtant l’hypnose est encore trop peu répandue, victime de son image d’attraction pour cabaret. Or il s’agit d’un mécanisme cognitif parfaitement observable, qui fait appel à des zones bien précises de notre cerveau. Un documentaire de 36.9°.