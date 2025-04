Documentaire

Alors qu’une première vague épidémique déferlait sur la France et le monde début mars, Marseille est devenue l’épicentre des dépistages massifs et d’une querelle scientifique mondiale autour de l’usage de la chloroquine. On le doit à un homme, le Professeur Didier Raoult, fondateur de l’IHU Méditerranée, l’institut hospitalo-universitaire, l’un des plus importants au monde, spécialisé dans la lutte contre les maladies infectieuses. Il réunit dans un même lieu, chercheurs, enseignants, PME, start up, mais aussi médecins et malades. Si aujourd’hui de nombreux médias, français et étrangers, s’intéressent à cette structure, une de nos équipes avait suivi sa création il y a 5 ans. Retour sur la génèse de cet infectiopôle. Un documentaire de Ghislaine Milliet – Olivier Gerbi – Alexandre Lépinay – Laurent Esnault – Nicolas Harlé – Laetitia Gerbi.