Podcast Le déjeuner sur l’herbe Dans cet épisode captivant, Franck Ferrand nous plonge au cœur d’un scandale artistique majeur : celui provoqué par Édouard...

Conférence Jacques-Louis David David est un monument. « Père de l’École française », « régénérateur de la peinture », il a créé...

Conférence Antoine-Jean Gros (1771-1835), dessins du Louvre Antoine-Jean Gros (1771-1835), l’un des plus célèbres élèves du peintre Jacques-Louis David (1748-1825), est à juste titre considéré comme...

Podcast Qui était David, l’empereur des peintres ? Républicain intransigeant devenu premier peintre de l’Empire, Jacques-Louis David traverse les bouleversements de son époque. Acteur autant que témoin,...

Conférence Les messages du street art, de la rue aux musées Le street art, né dans l’effervescence urbaine des métropoles, s’est longtemps construit dans l’ombre des murs, des palissades et...

Article L’influence des portraits pop dans l’art actuel Dans un monde qui évolue rapidement, l’art ne reste pas en reste. Né dans les années 1950, le Pop...

Podcast Jérôme Bosch (1450-1516) Jérôme Bosch (vers 1450 – 1516) est un des artistes les plus étonnants de l’histoire de l’art occidental. Peu...

Article Le cubisme expliqué : de Picasso à Braque et au-delà Le cubisme est l’un des mouvements artistiques les plus influents et révolutionnaires du XXe siècle. Né au début des...

Conférence Horace Vernet / Guillaume Bresson – La peinture comme sport de combat Au premier coup d’œil, la présentation des œuvres contemporaines du peintre Guillaume Bresson dans les salles d’Afrique du château...

Documentaire Les grands maîtres de la peinture – Toulouse-Lautrec Henri de Toulouse-Lautrec est resté célèbre comme le peintre de Montmartre, celui qui a su croquer la Bohème parisienne...

Documentaire Claude Monet, le regard du peintre Sortir de l’atelier et peindre la nature telle qu’elle se présente à nous : c’est ainsi que l’on peut...

Conférence Zito Eleutheria ! Eugène Delacroix un philhellène romantique A travers l’exemple magistral de La Grèce sur les ruines de Missolonghi, cette conférence se propose d’évoquer les enjeux...

Documentaire Bernard Villers Ce documentaire présente l’oeuvre de l’artiste peintre, sérigraphe et éditeur belge Bernard Villers. L’artiste joue sur les attentes du...

Documentaire Quand Yan Pei-Ming Réinvente Courbet Yan Pei-Ming prépare des expositions dédiées à Gustave Courbet pour le musée d’Ornans et le musée d’Orsay. Cet artiste...

Conférence L’abstraction face à la couleur. De Staël, Rothko, Soulages L’art abstrait, dès son émergence au début du XXe siècle, a profondément bouleversé les conventions artistiques traditionnelles en détachant...

Documentaire Le mystère de la Joconde Plus de cinq siècles après sa création, le célèbre tableau continue d’alimenter les spéculations. Et si la réponse se...

Article À fleur de peau POCTB, 5 Rue des Grands Champs, Orléans, France29 septembre – 11 octobre 2025poctb.fr Au POCTB, Volodymyr Yushchenko présente À fleur...

Documentaire Wassily Kandinsky, le fondateur de l’art abstrait Vasily Kandinsky est l’un des fondateurs de l’art abstrait, et est généralement considéré comme l’auteur de la première œuvre...

Documentaire Robert Combas : artiste libre Outre-Atlantique il y a Basquiat et Keith Haring, en France il y a Robert Combas ! À 63 ans,...