Le « Street Art » s’illustre généralement sous la forme de graffitis et de tags sur les façades d’immeubles, les abris bus, les trains, etc. Cet art urbain reste souvent perçu comme un art revendicatif voire un acte de vandalisme condamné par la loi. Les œuvres issues du « Land Art » quant à elles s’associent la plupart du temps à une durabilité « éphémère » car exposées aux éléments naturels. Elles sollicitent souvent l’emploi de matériaux naturels (bois, sable, feuilles, neige, etc) dans des espaces naturels. Ces deux courants qui semblent totalement s’opposer se retrouvent réunis dans un centre urbain : celui de Barcelone, métropole de la Catalogne. Quoi de plus étonnant que d’observer la présence de ces deux mouvements artistiques au cœur même d’une ville ? Est-ce réellement un phénomène nouveau ou pas ? À travers l’exemple de Barcelone, Frédérique Valery traitera des autres manifestations en Méditerranée, comme par exemple en Corse.