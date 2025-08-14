Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les prêtres, ces puissants hommes de l’Égypte antique Dans l’Égypte antique, les prêtres étaient des personnages importants, car la religion occupait une place prépondérante dans la vie...

Documentaire La technologie très ingénieuse des thermes de Stabies Les thermes avaient de multiples fonctions et étaient au centre de la vie sociale des Romains, mais comment fonctionnaient-ils...

Documentaire Où repose la reine Cléopâtre ? Le temple Taposiris Magna, érigé en l’honneur d’Osiris et d’Isis, pourrait être le tombeau de la Reine Cléopâtre.

Conférence L’empereur Hadrien, mythe et réalité En tentant de replacer l’homme dans son époque et l’empereur dans son rôle, Laurent Schmitt essaiera de vous faire...

Documentaire Mykerinos, la plus petite des pyramides de Gizeh La pyramide de Mykerinos est la plus petite des trois pyramides de Gizeh, elle est dominée de près de...

Podcast Origines et héritages antiques de l’Europe Dans la mythologie grecque, Europe est la fille d’Agénor, roi de Tyr. On la représente le plus souvent avec...

Documentaire Comment les Romains se sont servis des murs et des tranchées pour sécuriser un territoire contesté Autour des vestiges du fort de Vindolanda, la forme des tranchées construites par les Romains est encore bien visible....

Documentaire Les systèmes de défense des pyramides de Gizeh Les pyramides du plateau de Gizeh avaient bon nombre de systèmes de défense et d’ingénieux mécanismes pour se protéger...

Podcast Confucius (551-479 av. J.C.) : l’instituteur de l’empire du milieu Cette émission propose de découvrir la pensée de Confucius, notamment à travers la lecture et le commentaire de nombreux...

Documentaire L’Alexandrie oubliée \r

Ay Khan Om, « Dame-Lune » en Ouzbek, ville située au nord de l’Afghanistan actuel, fut la capitale de la partie...

Documentaire La grande pyramide d’Egypte D’après Hérodote, cent milles ouvriers ont oeuvré pendant trente ans à l’édification de cette pyramide de cent quarante mètres...

Podcast Pompéi Pompéi, cette cité figée dans le temps, reste l’un des témoignages les plus fascinants de l’Antiquité romaine. Située au...

Documentaire Chasseur de légendes – Akhénaton : le pharaon maudit \r

Josh enquête sur le pharaon Akhenaton, époux de Néfertiti et père de Toutankhamon, qui a changé le cours de...

Conférence Plans et perspectives pour les futures recherches archéologiques en Irak Présentation des plans et des perspectives pour les futures recherches archéologiques en Irak particulièrement après la période sanitaire due...

Documentaire Écriture, impôt, commerce : les innovations des premières cités Les premières grandes cités de l’ère humaine ont non seulement permis un rassemblement de nombreux peuples différents, mais ont...

Documentaire Mari, métropole royale C’est en 1933 que les vestiges de l’ancienne capitale royale furent découverts fortuitement en terre syrienne, au sommet du...

Documentaire Enquête sur le Nil : les secrets des pharaons bâtisseurs Des spécialistes égyptiens de la fouille sous-marine, membres du centre d’archéologie d’Alexandrie, réalisent la première exploration subaquatique du Nil....

Documentaire Les Gaulois I Quelle Histoire Découvrez ces irréductibles Gaulois, leurs coutumes, leurs croyances et leurs célèbres chefs qui résistèrent aux Romains. Sans oublier, bien...

Documentaire La momie hurlante Une momie non identifiée a été découverte au XIXe siècle. Son visage, figé dans un cri, avait interpellé ses...