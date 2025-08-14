La villa d’Hadrien s’étendait sur 80 hectares, soit une superficie deux fois supérieure à celle de la Domus aurea de Néron. Pour fonctionner, elle abritait les cellules de milliers d’esclaves.
Dans l’Égypte antique, les prêtres étaient des personnages importants, car la religion occupait une place prépondérante dans la vie...
Les thermes avaient de multiples fonctions et étaient au centre de la vie sociale des Romains, mais comment fonctionnaient-ils...
Le temple Taposiris Magna, érigé en l’honneur d’Osiris et d’Isis, pourrait être le tombeau de la Reine Cléopâtre.
En tentant de replacer l’homme dans son époque et l’empereur dans son rôle, Laurent Schmitt essaiera de vous faire...
La pyramide de Mykerinos est la plus petite des trois pyramides de Gizeh, elle est dominée de près de...
Dans la mythologie grecque, Europe est la fille d’Agénor, roi de Tyr. On la représente le plus souvent avec...
Autour des vestiges du fort de Vindolanda, la forme des tranchées construites par les Romains est encore bien visible....
Les pyramides du plateau de Gizeh avaient bon nombre de systèmes de défense et d’ingénieux mécanismes pour se protéger...
Cette émission propose de découvrir la pensée de Confucius, notamment à travers la lecture et le commentaire de nombreux...
\r\nAy Khan Om, « Dame-Lune » en Ouzbek, ville située au nord de l’Afghanistan actuel, fut la capitale de la partie...
D’après Hérodote, cent milles ouvriers ont oeuvré pendant trente ans à l’édification de cette pyramide de cent quarante mètres...
Pompéi, cette cité figée dans le temps, reste l’un des témoignages les plus fascinants de l’Antiquité romaine. Située au...
\r\nJosh enquête sur le pharaon Akhenaton, époux de Néfertiti et père de Toutankhamon, qui a changé le cours de...
Présentation des plans et des perspectives pour les futures recherches archéologiques en Irak particulièrement après la période sanitaire due...
Les premières grandes cités de l’ère humaine ont non seulement permis un rassemblement de nombreux peuples différents, mais ont...
C’est en 1933 que les vestiges de l’ancienne capitale royale furent découverts fortuitement en terre syrienne, au sommet du...
Des spécialistes égyptiens de la fouille sous-marine, membres du centre d’archéologie d’Alexandrie, réalisent la première exploration subaquatique du Nil....
Découvrez ces irréductibles Gaulois, leurs coutumes, leurs croyances et leurs célèbres chefs qui résistèrent aux Romains. Sans oublier, bien...
Une momie non identifiée a été découverte au XIXe siècle. Son visage, figé dans un cri, avait interpellé ses...
L’historien Michael Scott explore les trésors cachés de la capitale grecque. Il utilise une technologie de pointe d’imagerie par...
