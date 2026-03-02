Ressources Dans la même catégorie

Article Darius Ier : ascension et héritage d’un roi achéménide Membre de la garde royale de Cambyse et fils d’un satrape (gouverneur de province) de Parthie, Darius doit sa...

Documentaire Pompéi, les secrets de la femme aux bijoux Les fouilles les plus récentes menées sur le site de Pompéi ont permis de mettre au jour une fastueuse...

Documentaire Rome contre Carthage – Au temps des guerres puniques De 218 à 201 avant notre ère, la deuxième guerre punique oppose Rome à Carthage pour la domination de...

Article 11 mai 330 : fondation de Constantinople Pour bien saisir les motivations qui ont poussé l’empereur Constantin à établir une nouvelle capitale à son nom, il...

Conférence La question du genre en archéologie classique Alors que les premières approches féministes dans le domaine de l’archéologie – phénomène essentiellement anglo-américain et scandinave à ses...

Article Crucifixion de Jésus : les révélations de l’archéologie La crucifixion de Jésus de Nazareth constitue sans nul doute l’événement le plus représenté de l’histoire de l’art occidental...

Conférence Les soldats romains face à la violence de la guerre, par Sophie Hulot On retient traditionnellement des guerres romaines l’image de batailles sanglantes et de combats d’une rare intensité. Pourtant, comment l’armée...

Podcast Alcibiade, symbole de la chute d’Athènes ? Archétype de l’ambitieux, du démagogue et du renégat, Alcibiade était-il vraiment infréquentable ? Faut-il avoir ainsi de ce personnage...

Conférence Alexandre le Grand d’Orient et d’Occident : dialogues et confrontations La figure d’Alexandre le Grand demeure l’une des plus fascinantes de l’histoire universelle, incarnant à elle seule la jonction...

Documentaire Rêves d’Empire – Le destin de Rome (2/2) Tandis que les armées d’Octave se battent en Occident, Antoine vit une idylle aux côtés de Cléopâtre à Alexandrie....

Conférence Vercingétorix et la civilisation gauloise La civilisation gauloise était riche et complexe. Avant l’arrivée des Romains, la Gaule était peuplée d’une multitude de tribus...

Documentaire Des secrets dans la vallée des Rois La vallée des rois est une région d’Égypte située sur la rive occidentale du Nil à la hauteur de...

Documentaire Cléopâtre reine d’Égypte Si les réseaux sociaux avaient existés dans l’Egypte antique, l’incroyable famille Ptolémée aurait eu des millions de followers !...

Podcast Empédocle : l’Atelier d’Agrigente Empédocle (en grec ancien : Ἐμπεδοκλῆς) était un philosophe présocratique et un poète grec qui a vécu vers 490-430...

Documentaire Enquête sur la mort de Toutankhamon (2/2) Toutânkhamon naît en l’an XII du règne d’Akhénaton à Thèbes ou à Akhetaton, où il grandit dans le cercle...

Documentaire Pompéi : la vie avant la mort Que savons-nous réellement de Pompéi, ensevelie sous les cendres par l’éruption du Vésuve en l’an 79 de notre ère...

Documentaire Les champions d’Olympie Le stade antique d’Olympie accueille les meilleurs athlètes du monde, pour une reconstitution des jeux antiques en Grèce. Lutte,...

Documentaire Il était une fois les royaumes d’Afrique – L’Éthiopie Le territoire éthiopien est un formidable résumé de l’histoire humaine : les premières traces de vie y remontent à...

Conférence Forger des épées : entre techniques artisanales et sources historiques Conférence des forgerons de l’@atelierthibaud8751 sur leur travail de recherche en forge archéologique pour tenter de se rapprocher au...