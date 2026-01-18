Cet appareil, d’une simplicité et d’une ingéniosité remarquables, a vu le jour plus de 1700 ans avant l’invention des sismographes modernes.
Cet appareil, d’une simplicité et d’une ingéniosité remarquables, a vu le jour plus de 1700 ans avant l’invention des sismographes modernes.
Il s’agit de la plus ancienne cité engloutie du monde. Les raisons pour lesquelles elle s’est retrouvée au fond...
Aristote est l’inventeur de la logique. Est-ce que cela signifie qu’avant lui, la logique n’existait pas ? Non. Mais...
A-t-il véritablement découvert les vestiges de la cité chantée par Homère ? Il y a 150 ans, l’homme d’affaires...
Les femmes et les hommes de ce peuple antique ont risqué leur vie pour trouver un territoire sur lequel...
Les fouilles archéologiques entreprises au quartier du Panier depuis 1985 ont confirmé les origines de la Cité grecque vers...
L’histoire de l’humanité a connu un tournant décisif lorsque nos ancêtres ont abandonné l’errance pour s’enraciner dans le sol,...
L’histoire de l’humanité a été marquée par des figures dont l’ambition a redessiné les frontières de la géographie et...
Lucius Quinctius Cincinnatus (v. 519 – v. 430 av. J.-C.) est un homme politique romain du Ve siècle av....
Dans les années 20, l’archéologue anglais John Marshall découvre le long du fleuve Indus, dans l’actuel Pakistan, les vestiges...
Une histoire passionnante, trop longtemps cachée, de la rencontre des racines juives et grecques de l’Occident, en compagnie de...
Pour la première fois, l’Institut Français d’Archéologie Orientale, implanté en Egypte, ouvre ses portes et dévoile les derniers trésors...
Nombreux sont ceux qui ont espéré percer les secrets des géants de pierre, merveilles d’Egypte. Une mission internationale a...
\r\nEn 332 avant J.-C., Alexandre le Grand chassait l’occupant perse d’Égypte et était accueilli en libérateur par les habitants....
Aristote, le philosophe et naturaliste, demeure une figure incontournable de la science antique grecque. Ses traités scientifiques, particulièrement en...
\r\nLe suicide de Néron, peu après sa disgrâce, provoque une guerre de succession. Plusieurs généraux veulent s’emparer de l’empire....
Les archéologues qui pensaient avoir découvert la chambre funéraire de Sahourê n’étaient en réalité que dans l’antichambre.
Destin atypique que celui de Siddharta, appelé Bouddha. Un documentaire historique sur les traces de Bouddha, confrontant archéologie et...
Cette région, longtemps méconnue, abritait une dizaine de cités, fondées au IIIe siècle avant J.-C. par les successeurs d’Alexandre...
Découvrons les trésors inconnus du sanctuaire de l’histoire de l’Égypte Ancienne : le Musée Égyptien du Caire. En compagnie...
Quelque huit mille vestiges monumentaux, les nuraghes, sommeillent en Sardaigne. Quel était le peuple de bâtisseurs qui les a...
