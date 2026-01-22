Podcast

Dans les années 1860, alors que l’Italie achève son unification, une organisation criminelle s’enracine en Sicile et commence à étendre son influence. Retour sur la naissance d’un phénomène qui fascine et inquiète encore aujourd’hui.

Alors que la DZ Mafia accroit son emprise dans le sud de la France, retour sur l’histoire de la mafia. Quoi de commun avec sa naissance en Sicile au 19e siècle, son pouvoir aux États-Unis dans l’entre-deux-guerres, en Chine ou au Japon ? Une conversation avec l’économiste Clotilde Champeyrache.