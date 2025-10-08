Documentaire

Entre aventure humaine et exploration du corps humain, ce documentaire scientifique donne à découvrir les conséquences d’un voyage spatial sur le corps humain et les sensations des explorateurs de l’espace. Jusqu’où notre organisme peut-il s’adapter? Homo sapiens peut-il devenir Homo Spatius?

Réfléchissant à 60 ans de sciences médicales et de défis techniques, 12 astronautes (Américains, Russes, Européens, Japonais), spécialement interviewés dans ce film, racontent leur histoire et l’empreinte qu’elle a laissée sur eux. Leurs témoignages, combinés à des archives et à des séquences de tests en laboratoire, mettront en lumière les progrès réalisés dans les sciences médicales de l’espace, révéleront les dernières avancées et souligneront les problèmes qui restent à surmonter pour imaginer l’avenir de la conquête de l’espace.

Un film de Jean-Christophe Ribot

