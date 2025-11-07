La dépression et les maladies cardiovasculaires entretiennent une relation étroite et complexe, souvent qualifiée de cercle vicieux. Depuis plusieurs décennies, les chercheurs mettent en évidence que les troubles dépressifs ne sont pas seulement des affections psychologiques, mais qu’ils peuvent influencer profondément la santé physique, en particulier celle du cœur et des vaisseaux sanguins. De la même manière, les pathologies cardiovasculaires — comme l’infarctus du myocarde, l’angine de poitrine ou l’insuffisance cardiaque — peuvent à leur tour favoriser l’émergence ou l’aggravation d’un épisode dépressif.