Documentaire

A Malmesbury, lorsqu’Ian et Barbara ont racheté l’Abbaye à une communauté de nonnes, les 20 000 mètres carrés du parc étaient à l’abandon et le bâtiment en ruine. Et ce sont eux qui, à force de travail, en ont fait une attraction touristique de renommée.

Mais le lieu ne doit pas sa notoriété uniquement à sa beauté. La singularité de ses propriétaires y est pour beaucoup. Et pour cause, ceux-ci se baladent nus tous le temps.

A Wantage, Les, lui, ne peut pas s’offrir le luxe de bécher son jardin nu. Il vit dans un lotissement et toutes les fenêtres de ses voisins donnent sur son carré de verdure à l’arrière de sa maison.

Jusqu’à quel point, Les, Sharon, Ian et Barbara poussent–ils le nudisme ?

Documentaire : « Une vie presque ordinaire » – « Mes parents vivent nus »

