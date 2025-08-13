Documentaire

La France compte plus de 500 000 adeptes du naturisme. Mais il n’y a pas que de ce côté-ci de la Manche que l’on aime vivre nu. Malgré un climat moins favorable, les nudistes sont aussi très nombreux au Royaume-Uni.

Ian et Barbara font partie de ces Anglais peu frileux. Ce couple original vit avec les deux derniers de leurs trois enfants dans une ancienne abbaye dont ils ont ouvert le jardin au public. Si Rufus et Kian sont habillés, leurs parents déambulent nus sans complexe au nez et à la barbe des visiteurs. Ils en va de même pour le couple de Les et Sharon qui ne prennent plus la peine de s’habiller depuis longtemps.

Quel est l’impact du choix d’un tel mode de vie sur les enfants des deux couples ?

Documentaire : « Une vie presque ordinaire » – « Mes parents vivent nus »

