Documentaire

Pour sa première grossesse, Anaïs est enceinte de triplés, deux filles et un garçon. Fatiguée et sujette à de nombreuses contractions, la jeune femme a été hospitalisée à Marseille, loin de Yann, son mari, resté en Corse. Terrorisée à l’idée d’accoucher seule et trop tôt, Anaïs a le moral en berne.

De son côté, Yannick, 36 ans, vit avec un seul rein depuis sa toute petite enfance. Marié et père de trois enfants, il a récemment vu la maladie le rattraper, et fragiliser son rein restant. Il sait désormais que sa seule chance est de subir une greffe. Et après de multiples discussions, sa mère, Nicole, vient de le convaincre : c’est elle qui lui donnera l’organe qui lui fait défaut.