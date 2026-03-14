L’objet qui repose actuellement dans votre poche ou au creux de votre main est bien plus qu’un simple terminal...
À une époque où l’exposition numérique est devenue la norme, le désir de préserver une part de mystère et...
En à peine deux décennies, le smartphone s’est métamorphosé, passant d’un simple outil de communication nomade à une extension...
Dans un secteur télécom de plus en plus concurrentiel, les revendeurs doivent proposer à leurs clients des solutions de...
Avec l’iPhone 17, Apple ne se contente pas d’une énième évolution cosmétique. Loin du simple affinage annuel, cette nouvelle...
Le smartphone, à lui seul, résume 150 ans d’histoire des télécommunications. Il est sans doute l’invention la plus marquante...
Nous avons tous eu cette drôle de sensation à un moment ou à un autre… Alors que nous n’avions...
Le micro de notre téléphone pourrait-il être utilisé à notre insu ? Sommes-nous sur écoute ? Envoyé spécial a...
Pendant un an, l’équipe a enquêté sur les conditions de fabrication de cet appareil du quotidien, produit de très...
Avec la flambée des prix des smartphones, les coques de protection anti-choc ont pris une place importante. Aussitôt l’appareil...
Les smartphones sont désormais équipés de processeurs haut de gamme, de mémoires rapides et d’applications puissantes qui rendent possible...
Le choix d’un smartphone adapté peut s’avérer crucial, le streaming devenant le principal mode de divertissement. Ceux qui apprécient...
Echelon est un nom de code utilisé pendant de nombreuses années par les services de renseignements des États-Unis pour...
BlackBerry, un téléphone portable qui permet de recevoir les messages électroniques et de continuer à travailler depuis n’importe quel...
Et si plutôt que de changer de téléphone portable tous les 2 ans, j’essayais de le réparer ? Cette...
Il est difficile d’imaginer la vie sans les smartphones. Ces petits appareils portables ont révolutionné la façon dont nous...
Près d’un français sur deux possède un smartphone. Un petit bijou de technologie qui coûte souvent cher et dont...
Sans que nous en soyons vraiment conscients, les applications chargées sur nos smartphones accèdent à nos données personnelles –...
Pour passer un appel à l’étranger, il est essentiel de connaître quelques informations préalables qui vous éviteront de bien...
Parmi la famille Honor Magic 5 qui va sortir cette année, on retrouvera la série Lite. Parmi les modèles...
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