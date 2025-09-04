Article

Vous passez à watchOS 26 ? Commencez par la compatibilité. Avant de télécharger la dernière version, il est essentiel de savoir quels modèles sont réellement pris en charge et quelles limites peuvent toucher le matériel plus ancien.

Ce guide clair, modèle par modèle, présente la compatibilité de watchOS 26, les appareils admis, les exigences côté iPhone et les étapes précises pour mettre à jour en toute sécurité. Vous verrez aussi comment sauvegarder vos données Santé, vérifier l’espace libre et la batterie, et quoi faire si quelque chose coince. Enfin, nous abordons la possibilité (ou non) de revenir en arrière sans perdre votre historique. Sans bla‑bla : uniquement les décisions utiles, maintenant.

Quels Apple Watch reçoivent watchOS 26 ?

Apple prolonge généralement le support sur plusieurs anciens modèles, mais périodiquement certains sortent de la liste. Pour watchOS 26, publié en 2025, la compatibilité couvre les modèles suivants :

Apple Watch Ultra 2 et Ultra (prise en charge complète des fonctionnalités)

Apple Watch Series 9, Series 8 et Series 7 (support solide, toutes les nouveautés)

Apple Watch SE (1re et 2e génération ; certains capteurs avancés ne sont pas présents)

Apple Watch Series 6 (toujours pris en charge, déploiement de fonctionnalités limité)

Notamment, les Series 5 et modèles antérieurs ne font plus partie du parcours de mise à jour. C’est logique : le matériel de 2019 et avant gère moins bien les nouvelles charges logicielles.

Si vous êtes toujours sur une Series 6, watchOS 26 fonctionnera. En revanche, certaines fonctions dépendantes de capteurs récents, comme l’enregistrement de température avancé ou le suivi d’entraînement en mode basse consommation actualisé, peuvent ne pas apparaître. C’est le compromis habituel : on conserve la sécurité et la majorité des fonctions, mais tout n’arrive pas sur le matériel ancien.

Si vous cherchez « quels Apple Watch reçoivent watchOS 26 », la réponse courte est : Series 6 et modèles ultérieurs.

Exigences iPhone pour watchOS 26

L’Apple Watch ne peut pas se mettre à jour seule ; elle dépend de l’iPhone jumelé. Pour watchOS 26, vous aurez besoin d’un iPhone exécutant iOS 19 ou version ultérieure. Cela signifie iPhone 12 ou plus récent ; les iPhone 11 et antérieurs ne peuvent pas exécuter la version requise d’iOS.

Cette exigence est aussi importante que celle de la montre. Si votre iPhone n’est pas compatible, vous ne pourrez pas télécharger ni installer watchOS 26 sur votre Apple Watch.

Version courte des « exigences iPhone pour watchOS 26 » : iPhone 12 ou plus récent, sous iOS 19.

Liste de contrôle avant la mise à jour

Avant d’appuyer sur Installer, prenez quelques minutes pour préparer votre appareil. Ces étapes évitent les échecs de mise à jour et protègent vos données Santé.

Vérifiez l’espace de stockage

Sur l’Apple Watch : Réglages → Général → Stockage. Les mises à jour demandent généralement au moins 3–4 Go libres. Supprimez les apps inutilisées ou de la musique ancienne pour libérer de la place.

Chargez la batterie

La montre doit avoir au moins 50 % de charge et rester sur le chargeur pendant toute l’opération. Une batterie faible peut interrompre l’installation.

Connectez‑vous au Wi‑Fi

Un Wi‑Fi stable accélère le téléchargement et réduit le risque d’échec du paquet d’installation.

Sauvegardez la montre

Les données de l’Apple Watch sont incluses dans la sauvegarde de l’iPhone jumelé. Utilisez iCloud ou branchez votre iPhone à un ordinateur pour effectuer une sauvegarde manuelle avant de commencer. C’est essentiel pour protéger les données Santé en cas de souci.

Placez l’Apple Watch sur le chargeur et laissez‑la en place. Sur l’iPhone jumelé, ouvrez l’app Watch. Touchez Général → Mise à jour logicielle. Si watchOS 26 est proposé, touchez Télécharger et installer. Saisissez le code de l’iPhone si demandé et patientez.

La mise à jour peut durer de 30 minutes à plus d’une heure, selon le modèle et la vitesse du Wi‑Fi. Soyez patient et ne retirez pas la montre du chargeur avant le redémarrage automatique.

Vérification et dépannage

Quand la montre redémarre, vérifiez que watchOS 26 est installé. Sur l’Apple Watch : Réglages → Général → Informations, et contrôlez « Version 26.x.x ». Si la mise à jour semble bloquée (logo Apple affiché longtemps), ne paniquez pas. Essayez un redémarrage forcé : maintenez le bouton latéral et la Digital Crown jusqu’à réapparition du logo. Si les performances paraissent lentes ensuite, laissez passer une journée ; l’indexation et la synchronisation en arrière‑plan prennent du temps.

Si les problèmes persistent, commencez par dissocier puis réassocier la montre avec l’iPhone. C’est une bonne manière d’effacer les erreurs de mise à jour sans perdre les données Santé.

Retour arrière et sécurité des données

Beaucoup se demandent s’il est possible de revenir de watchOS 26 à une version antérieure. Officiellement, Apple ne permet pas la rétrogradation sur Apple Watch. Dans certains cas, l’assistance Apple peut toutefois réinstaller la version précédente via une intervention en service.

L’essentiel : vos données Santé restent en sécurité. Les sauvegardes résidant sur l’iPhone ou dans iCloud, même si la montre a besoin d’un service, votre historique demeure intact. D’où l’intérêt de consacrer quelques minutes à la sauvegarde préalable.

Après la mise à jour

Avec watchOS 26, votre Apple Watch redevient un allié pour l’entraînement, les notifications et l’organisation quotidienne. Les mises à jour logicielles prolongent la durée de vie de l’appareil et le protègent face aux nouvelles menaces.

La compatibilité peut sembler technique, mais l’enjeu est simple : garder votre montre utile plus longtemps. En bref : si vous avez un Apple Watch Series 6 ou plus récent, jumelé à un iPhone 12 ou ultérieur, vous êtes prêt pour la mise à jour 2025.

Parcourez la liste, sauvegardez vos données et installez en toute confiance. La compatibilité watchOS 26 compte, car elle détermine combien de temps votre Apple Watch restera à jour. Avec les bons gestes, le processus est fluide, sûr et même agréable.