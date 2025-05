Documentaire

De nombreuses avancées ont répondu au besoin de communiquer plus vite et plus loin : le signal de feu de Polybe, le télégraphe de Morse, le téléphone de Bell, la radio de Marconi. Toutes ces innovations, jusqu’à la miniaturisation des microprocesseurs, ont transformé nos échanges. Bientôt, une nouvelle génération de smartphones nous connectera-t-elle simplement par la pensée ?

La voiture, l’avion, le smartphone, la fusée, le robot et le télescope sont nés de la volonté d’explorer, de communiquer ou de trouver notre place dans l’univers. Ils sont l’aboutissement de siècles de rêves et d’efforts humains. Entre accidents surprenants et personnages marquants, la série illustre comment ces inventions ont façonné le monde moderne.

Une série documentaire BBC (Royaume-Uni, 2019)

