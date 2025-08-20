Article

Les négociations entre la Ligue de football professionnel et ses différents diffuseurs ont été âpres ces dernières années. Après le désengagement de Canal+ puis de DAZN, il peut être difficile de savoir où et comment suivre le football français et européen en France.

Voici quelques-unes des applications mobiles recommandées pour suivre ses matchs de foot préférés.

Ligue 1+, la nouvelle application de la LFP

La LFP propose depuis cette année une application 100 % maison pour soutenir son offre de diffusion de la Ligue 1. En effet, 8 des 9 matchs de chaque journée seront diffusés sur la plateforme Ligue 1+, le dernier étant toujours diffusé sur beIN Sports.

Ce n’est pas tout ce qui se trouve sur l’appli, car il est possible de visionner des matchs de légende ou de revivre des parcours marquants de clubs. Le catalogue comprend également des compilations de buts et d’arrêts de joueurs marquants, sans oublier des mini-documentaires à leur sujet. Enfin, les profils de clubs permettent d’en savoir plus sur chaque pensionnaire de la Ligue 1 de cette année.

Les applications de pari

Ces applications offrent tous les services typiques des versions de bureau des sites de paris. Il est possible de parier sur son équipe préférée, profiter d’une des offres de bienvenue pour les parieurs et obtenir des informations actualisées en temps réel sur les résultats, les compositions, les calendriers et les classements des différents matchs. Certaines applications permettent même de regarder le match en streaming.

En activant les notifications sur son smartphone, chacun peut être informé en temps réel de l’évolution de ses paris sur le football. Ces applis permettent ainsi de rester informés sur les matchs de dizaines de championnats et compétitions nationales, continentales et mondiales.

DAZN

Après avoir été le diffuseur principal de la Ligue 1 pendant la saison 2024-2025, le service de streaming anglais redevient simple distributeur du championnat. Si l’épineuse question des droits TV a eu raison du partenariat entre DAZN et la LFP, la marque va certainement continuer à attirer des aficionados du ballon rond.

En effet, elle devient le seul diffuseur des matchs de football italien en France pour la saison 2025-2026. C’est une très belle opération, car la Serie A est l’un des meilleurs championnats italiens avec l’Inter, Milan AC ou encore l’AS Roma.

Amazon Prime

Passer d’un spectacle à un film puis à un match de Ligue 1 est totalement possible sur la plateforme de vidéo à la demande. Il s’agit d’un autre distributeur de Ligue 1+, proposant d’ailleurs jusqu’au 31 août une offre avantageuse à 12,99 € par mois au lieu de 14,99 €.

Bien entendu, Amazon Prime ne propose pas que des matchs du sport populaire par excellence. Son catalogue régulièrement mis à jour contient un grand nombre de films internationaux et français. De très nombreux dessins animés et animés japonais sont aussi disponibles. Des émissions de télé-réalité, des documentaires et des spectacles d’humour complètent cette sélection.

Suivre le football en 2025

Les enjeux des diffuseurs et distributeurs sont clairs pour cette nouvelle saison : capter et fidéliser un public en manque d’une plateforme fixe. En effet, chaque distributeur y va de son offre pour distribuer la chaîne Ligue 1+. Cela crée un foisonnement d’offres parmi lesquelles il suffit de piocher selon son budget et ses habitudes de consommation.