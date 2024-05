Documentaire

Grâce à une modification de la Constitution en 2020, Vladimir Poutine peut potentiellement garder sa place sur le trône jusqu’en 2036 et briguer deux mandats supplémentaires. Le maître du Kremlin a fait de la Russie un régime autoritaire qui se durcit d’année en année. Depuis février 2022 et l’invasion de l’Ukraine, la répression et le climat de peur ont pris un nouveau tournant.

