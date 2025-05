Documentaire

Dans un univers commercial toujours plus compétitif, les entreprises cherchent à se démarquer en sollicitant les sens de leurs clients. Parmi les leviers sensoriels les plus efficaces, le marketing olfactif occupe une place de choix. Cette stratégie vise à stimuler l’attention du consommateur de manière positive, en diffusant dans un espace une senteur soigneusement choisie, capable de marquer l’esprit sans jamais envahir. Loin d’être anecdotique, l’odeur devient un outil puissant pour créer une ambiance chaleureuse, familière ou stimulante, selon l’objectif recherché. Elle agit de manière subtile sur l’humeur, la mémoire et le comportement, favorisant un climat propice à l’acte d’achat.

Le marketing olfactif ne se limite pas aux simples commerces. Il s’étend à tous les espaces de vie ou de service accueillant du public, comme les hôtels, les gares, les salles d’attente ou les espaces culturels. Il répond ainsi aux exigences croissantes en matière de qualité d’accueil et d’expérience utilisateur. Une fragrance bien pensée peut transformer une visite banale en un moment agréable, voire mémorable, en renforçant l’identité de la marque et en fidélisant inconsciemment les clients. Chaque odeur, en effet, porte un message implicite : qu’elle évoque la propreté, le luxe, la fraîcheur ou le réconfort, elle participe à façonner l’image du lieu et à influencer le ressenti des visiteurs.