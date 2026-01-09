Documentaire

Des milliers d’Américains réalisent leur rêve en quittant tout derrière eux pour prendre la route. Une tendance en vogue, le « Van Life » (la vie en van), les pousse à explorer les plus belles régions des États-Unis au volant de leurs camionnettes.

Le hashtag #vanlife est devenu un phénomène mondial, avec des millions de vues pour les photos et vidéos époustouflantes partagées sur les réseaux sociaux par ces voyageurs d’un nouveau genre. Contrairement à leurs prédécesseurs des années 70, ils sont des travailleurs nomades hyperconnectés, et leur communauté ne cesse de croître. Ils ont même leur propre festival annuel en Oregon.

Nous avons suivi ces Américains qui ont tout abandonné pour une vie minimaliste dans un van de 10m². À 32 ans, Katie part seule sur la route, construisant elle-même son van, démarrant ainsi une nouvelle vie après avoir quitté son travail de comptable, ne se reconnaissant pas dans la routine métro-boulot-dodo. Alan et Liz, deux jeunes retraités entrepreneurs, se lancent à soixante ans à l’assaut des plus beaux parcs de Californie au volant d’un van 4×4 suréquipé.

Sur les réseaux sociaux, Emily et Corey sont suivis par 175 000 personnes. Les poses de yoga d’Emily dans des décors naturels somptueux rencontrent un tel succès que ce couple d’influenceurs peut vivre de sa passion. En Floride, nous avons rencontré Lamar et Ashley, qui élèvent leur petite fille sur la route. Entre petits boulots et réveils à la plage, ils ont réussi à bâtir une vie de famille dans leur maison roulante.