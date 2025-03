Documentaire

Lochwiller en Alsace, 435 habitants et des maisons qui s’effondrent une à une. Un cas unique en France et une catastrophe pour certains habitants qui risquent de tout perdre. À l’origine, les travaux d’un particulier qui ont viré au fiasco et qui soulèvent les sols, déforment les rues et fissurent les maisons. Qui est responsable ? Qui devra payer les millions d’euros de dégâts pour indemniser les sinistrés ? Enquête dans ce village du Bas-Rhin qui risque à terme, si rien n’est fait, d’être purement et simplement rayé de la carte. Un documentaire d’Amélie Gonzalez.