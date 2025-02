Documentaire

On peut dire que les manifestants se sont approprié la rue ce printemps à Montréal, portés par un mouvement de contestation étudiante qui a atteint une ampleur inégalée et inattendue. Enquête propose un retour sur les mois les plus mouvementés du conflit pour tenter de comprendre le phénomène de la violence. Certains ont prétendu que le mouvement était infiltré. Qu’en est-il? Qui sont ces gens derrière le masque et quels sont leurs motifs? Enquête explore les acteurs de la gauche radicale à Montréal ainsi que les groupes marginaux et anarchistes. Et finalement, regard sur l’intervention policière, vivement critiquée par moments.