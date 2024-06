Documentaire



Classique, indémodable et bon marché, le jambon beurre connaît un grand succès auprès des Français. Il se vend chaque année un milliard de jambon beurre à travers le pays ! Un business qui fait le bonheur des boulangeries françaises et une manne qui suscite une concurrence acharnée entre boulangers et industriels. Découvrez les coulisses du jambon beurre !