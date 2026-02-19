Documentaire

Chaque automne, des kilos de viande de chasse débarquent dans nos assiettes. Les Suisses ont consommé 4126 tonnes de gibier en 2020, soit en moyenne 500 grammes par an et par personne.

Pour les amateurs, se rendre au restaurant pour y déguster un repas de chasse fait partie des plaisirs de l’automne. Mais la venaison qui y est servie ne provient souvent pas de notre pays. Comme les chasseurs consomment la majorité de ce qu’ils chassent, l’offre locale ne suffit en effet pas à satisfaire la demande et les clients consomment surtout de l’élevage ou de la viande d’importation en provenance notamment d’Autriche, d’Allemagne, ou de Nouvelle-Zélande. Certains établissements se fournissent même uniquement à l’étranger car la viande suisse serait trop coûteuse pour leurs clients.

En Suisse, 11% de la production locale provient de l’élevage. On compte dans notre pays environ un millier d’élevages de cervidés : cerfs, daims et rennes, notamment. Le terme n’étant pas réglementé, ces animaux, qui ne sont pourtant pas chassés, sont considérés comme de la chasse. Reportage dans un élevage de cerfs dans le canton du Jura.