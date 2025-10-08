Documentaire

C’est le sandwich préféré des ados. L’année dernière, il s’en est vendu 300 millions en France, un toutes les 10 secondes. Le kebab est devenu un incontournable de la restauration rapide. Une équipe du magazine « Envoyé Spécial » a enquêté sur ce sandwich à la mode : est-il trop calorique ?

Dans quelles conditions d’hygiène est-il produit ? En Allemagne, nous avons remonté la filière de la viande de kebab, et découvert que ses conditions de production pouvaient être dangereuses pour le consommateur.

Aujourd’hui, certains restaurateurs tentent de changer l’image de ce sandwich. Hakim Belotmane, un jeune Français, est à la tête d’une chaîne de 80 magasins, avec ses kebabs préparés dans des conditions d’hygiène certifiées par un organisme indépendant. Alors comment respecter les normes HACCP en restauration rapide ?

Mais le kebab se retrouve parfois accusé de défigurer les centres-villes et d’attirer une clientèle jugée indésirable. Ces critiques prennent souvent pour cible les enseignes lumineuses ou les façades jugées peu esthétiques qui ne s’intègrent pas toujours harmonieusement dans les quartiers au riche patrimoine architectural.

Pour les détracteurs, l’abondance des restaurants de kebab dans certaines zones témoigne d’une uniformisation commerciale qui menace l’identité culturelle et visuelle des centres-villes.

Un reportage de Karim Baila.