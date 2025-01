Documentaire

Dans le Dakota du Nord, la découverte d’une incroyable réserve de pétrole et de gaz de schiste estimée à plus de 18 milliards de barils de brut et le début de son extraction en 2008 ont tout changé.

Jadis misérable, cet Etat est assis sur un tas d’or. Épicentre de ce boom pétrolier, la réserve indienne de Fort Berthold perçoit près de 300 millions de dollars de recettes fiscales des industries du pétrole. Mais de cet argent, les 17.000 membres de la tribu MHA, acronyme des peuples Mandan, Hidatsa et Arikara qui la composent, n’en perçoivent pas grand-chose.

Cernés par les puits de pétrole, les torchères et la circulation incessante des camions citernes, ils vivent modestement et assistent, impuissants, aux dépenses somptuaires de leur chef de Tribu, récemment condamné pour sa gestion opaque des dollars de l’or noir.