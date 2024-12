Documentaire

Cuba c’est le soleil, la mer, la plage, les vacances! Mais Cuba c’est aussi un régime socialiste sur lequel il est souvent difficile d’avoir l’heure juste. Le réalisateur Christian Bouchard, marié à une Cubaine depuis plus de 10 ans, ouvre une porte privilégiée sur la réalité de l’autre Cuba. Une réalité qui certes a ses difficultés économiques et politiques mais de laquelle il y a plusieurs leçons a tirer. En compagnie de Cubains qui racontent leur histoire et leur quotidien, faites un voyage à travers le temps au pays ou l’architecture coloniale et les voitures américaines des années 50 sont à l’honneur. Voyez à quel point les besoins et le manque de ressources les ont poussés à innover et à se dépasser mais surtout à profiter de la vie aussi difficile soit-elle. Découvrez un document touchant, des sujets jamais traités auparavant, des témoignages privilégiés de Cubains. Vous pourriez changer votre façon de voir la vie. Un documentaire sur Christian Bouchard.