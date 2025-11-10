Ressources Dans la même catégorie

Documentaire USA : les premiers pas des indésirables Ils sont Salvadoriens, Honduriens, Mexicains. Chaque année des centaines de milliers d’entre eux tentent de franchir la frontière entre...

Documentaire Sibérie, le désert de glace | Les routes de l’impossible En Sibérie, Grigori et les habitants de Eiik sont confrontés chaque année au même problème. L’été, leur village est...

Conférence Comment lutter contre la désinformation ? Le journalisme, par nature, constitue un rempart essentiel contre la désinformation, ce fléau insidieux qui menace les fondements mêmes...

Documentaire Les défis d‘une autre agriculture Comment réinventer une agriculture alternative au modèle industriel ? Éléments de réponse recueillis auprès d’agriculteurs en France et en...

Documentaire Auprès de nos fermes Ce film de 52 minutes vous permettra de découvrir le riche patrimoine agricole et paysager de la Pévèle Carembault,...

Documentaire Immersion dans le château de 2000m² inspiré du célèbre conte de Charles Perrault Charles Perrault y aurait écrit son célèbre conte. Aujourd’hui, c’est le Duc de Blacas qui y réside quelques mois...

Documentaire Hamas : la fabrique d’un monstre – De qui le Hamas est-il la créature ? Est-il l’instrument des Frères Musulmans pour soumettre le peuple palestinien à la...

Documentaire La vie chaotique des « enfants stars » Los Angeles. Chaque année, des centaines de familles venues de tous les Etats-Unis, partagent le même rêve : faire...

Documentaire Le quotidien d’un couple de sans-abri à New York Ils n’ont pas grand-chose, mais ils peuvent compter l’un sur l’autre. Courtney et son mari Britton sont sans-abri à...

Documentaire JO 2024, le combat des ouvriers sans-papiers Abdalah-Azis et ses collègues ouvriers ont occupé le chantier de l’Adidas-Arena, le futur stade olympique pour la construction duquel...

Documentaire La folie des courses de chevaux au Japon Les Japonais adorent les courses de chevaux. Premiers parieurs au monde, ils sont près de 150 000 à assister...

Documentaire Des dollars pour Kim Jong-Un Asphyxié par les sanctions internationales, le pouvoir nord-coréen a mis en place l’un des plus vastes systèmes de travail...

Podcast Soudan, une crise humanitaire oubliée Qualifié de « plus grande crise humanitaire au monde » par les Nations Unies, le Soudan a été frappé d’un nouveau...

Documentaire Climat, les méthodes choc Leurs coups d’éclat font régulièrement la une: de la soupe jetée sur des chefs-d’œuvre dans les musées, des militants...

Documentaire États-Unis : cache ta statue Aux Etats-Unis, les récents incidents de Charlottesville et les coups de mentons des suprémacistes blancs ont réveillé de mauvais...