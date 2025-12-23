Documentaire

Dans leur vie de tous les jours, à la maison, pour faire leurs courses, au travail ou encore en vacances, beaucoup de Français sont adeptes du système D pour dépenser moins. Certains n’ont pas le choix : pour faire face à la crise, ils débordent d’idées afin de faire des économies sur tout, même si cela peut leur coûter beaucoup de patience !D’autres adhèrent à la débrouille par pure conviction et la pratiquent comme un véritable religion.Pendant plusieurs mois, nous avons suivi quatre rois et reines du système D qui ont accepté de nous révéler leurs secrets et astuces pour « mieux vivre ».

Pour Alysson, le système D, c’est ne rien dépenser. A 27 ans, cette jeune maman a un don pour faire ses courses et partir en vacances à moindre frais. Son truc : traquer les bonnes affaires sur internet et récolter le maximum de bons de réduction pour équiper sa maison, remplir son frigo et offrir des jouets à son fils.

« Sur un produit qui est satisfait ou remboursé, mon truc par exemple c’est de dire que je ne suis pas satisfaite. Je dis que le goût ne me plait pas, que c’est trop sucré… Je trouve toujours un prétexte et ça marche, on est toujours remboursés par les marques ! ». Pour ses weekends en famille, là encore, elle sait comment faire pour ne presque rien dépenser. Cette année, elle a décidé de partager tous ses bons plans en organisant son propre salon des bonnes affaires.

#documentaire #reportage #société