Documentaire

Fin 2025, l’Iran connaît un mouvement de révolte sans précédent. Partie du bazar de Téhéran, la colère gagne rapidement les rues, les universités, les foyers. Après des journées de protestations gigantesques, le pouvoir répond par la terreur. Arrestations massives, disparitions, condamnations expéditives : la répression s’abat avec une violence rarement documentée.

Pour faire taire toute voix dissidente, les autorités imposent ce qui devient la plus longue coupure d’internet de l’histoire. Filmer l’Iran est alors impossible. Aucune équipe occidentale n’est autorisée à entrer. Les frontières se ferment, le pays disparaît des écrans. Pourtant, l’histoire continue de s’écrire. En silence, dans l’ombre, des Iraniennes et des Iraniens prennent tous les risques pour témoigner. Téléphones cachés, connexions clandestines, messages fragmentés : malgré la surveillance et la menace permanente, ils décident de raconter eux-mêmes ce qu’ils vivent. Ce reportage est né de ces voix. Des voix sans intermédiaire, sans commentaire extérieur. Étudiants, mères de famille, ouvriers, artistes, militants anonymes : ils parlent à la première personne. Ils racontent les manifestations, la peur des descentes nocturnes, la prison, la torture parfois. Ils racontent aussi l’espoir immense qui les a poussés à descendre dans la rue, la solidarité, la sensation fugace d’un possible basculement. Mais à mesure que les jours passent, les récits laissent apparaître les doutes et les désillusions. La répression écrase, l’isolement pèse, l’avenir se brouille. Que reste-t-il quand la rue se vide, quand les réseaux sont coupés, quand le monde semble détourner le regard ?

À travers ces témoignages rares et précieux, « ARTE Reportage » donne à voir un Iran que le pouvoir tente d’effacer. Un pays bâillonné, mais vivant. Un peuple qui, malgré la peur, continue de parler. Et qui nous rappelle que même plongée dans le noir, une révolte laisse toujours des traces de lumière.

Un documentaire de Marine Courtade

Auteur.e : Marine Courtade

