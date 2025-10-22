Article

La France s’impose aujourd’hui comme l’un des pays les plus dynamiques d’Europe dans le domaine de la PropTech, cette convergence entre immobilier et innovation technologique. En 2025, le secteur continue de croître malgré un contexte économique et immobilier complexe, soutenu par la digitalisation, la donnée et les nouveaux modèles d’investissement.

Des entreprises françaises de toutes tailles redéfinissent la manière d’acheter, gérer, financer et habiter les biens immobiliers. Ce guide présente les meilleures PropTech françaises en 2025, leur impact sur le marché, et les tendances à suivre dans les années à venir.

Qu’est-ce que la PropTech et pourquoi la France en est un moteur ?

La PropTech (Property Technology) regroupe toutes les solutions numériques qui transforment l’immobilier : plateformes de transaction, applications de gestion locative, outils d’intelligence artificielle, financement en ligne, ou encore services de rénovation énergétique.

En France, cette transformation repose sur trois piliers :

La digitalisation accélérée : les particuliers comme les professionnels réalisent désormais leurs démarches immobilières via des outils connectés.

La démocratisation des données immobilières : les bases de données ouvertes (Open Data) et les solutions analytiques renforcent la transparence.

La transition écologique : la réglementation et les objectifs ESG favorisent les innovations visant la performance énergétique et la durabilité.



L’écosystème français compte aujourd’hui plus de 500 startups PropTech, soutenues par un réseau actif d’incubateurs, de fonds d’investissement et de groupes immobiliers historiques.

1. Deepki – L’expertise data au service de l’immobilier durable

Pionnière dans la collecte et l’analyse de données ESG, Deepki aide les propriétaires, foncières et gestionnaires à mesurer et réduire leur empreinte carbone immobilière.

Sa plateforme agrège automatiquement des millions de points de données (consommation, émissions, performance énergétique) et génère des recommandations concrètes pour atteindre les objectifs environnementaux.

Grâce à plusieurs levées de fonds majeures, Deepki s’est imposée comme le leader européen de la performance énergétique immobilière — un domaine désormais incontournable pour les investisseurs et gestionnaires d’actifs.

2. CrowdSquare – La plateforme d’investissement immobilier en ligne

Présente sur le marché français depuis plusieurs années, CrowdSquare se positionne comme une plateforme d’investissement immobilier en ligne, destinée à rendre l’accès à l’investissement plus simple et plus transparent.

Contrairement aux approches de crowdfunding traditionnelles, CrowdSquare se concentre sur la sélection et la mise à disposition de projets immobiliers rigoureusement analysés, permettant aux investisseurs de choisir selon leurs objectifs et leur tolérance au risque.

Les utilisateurs peuvent y découvrir une large gamme d’opportunités : résidentiel, commercial ou mixte, le tout accompagné de données détaillées sur la performance attendue, la durée et les garanties associées.

Cette approche moderne permet aux particuliers comme aux professionnels d’accéder à l’immobilier sans passer par des structures complexes, tout en bénéficiant d’une visibilité complète sur leurs investissements.

3. Colonies – Le coliving nouvelle génération

La startup parisienne Colonies réinvente la vie en colocation. Elle propose des logements partagés, entièrement équipés et gérés via une application mobile.

Son modèle repose sur une gestion intégrée : conception des espaces, ameublement, entretien, maintenance et services communautaires. Cette approche “clé en main” attire à la fois les locataires jeunes actifs et les investisseurs à la recherche de rendements stables.

Colonies illustre la transformation de la location vers des habitats flexibles et connectés, adaptés aux nouveaux modes de vie urbains.

4. Studapart – Le logement simplifié pour les étudiants et jeunes actifs

Studapart facilite la recherche de logement pour les étudiants, les expatriés et les jeunes professionnels. La plateforme centralise les annonces, sécurise les paiements et simplifie les démarches administratives.

Avec plus de 150 000 utilisateurs actifs par an et des partenariats avec de nombreuses universités et écoles, Studapart s’impose comme un acteur essentiel de la location connectée et inclusive.

Elle répond à un enjeu clé du marché français : fluidifier l’accès au logement dans les grandes métropoles, souvent saturées.

5. Liberkeys – La transaction immobilière digitalisée

Liberkeys a bousculé le marché de la vente immobilière en proposant un forfait fixe et des services digitalisés : visite virtuelle, estimation automatique, signature électronique et accompagnement personnalisé.

Son approche transparente et technologique réduit considérablement les délais de transaction. Depuis son acquisition par le groupe Crédit Mutuel Arkéa, Liberkeys a renforcé sa crédibilité et sa capacité à s’étendre sur tout le territoire français.

C’est une illustration parfaite de la digitalisation de la transaction, où efficacité et confiance vont de pair.

6. PriceHubble – La puissance de la donnée immobilière

Spécialisée dans la data immobilière et l’intelligence artificielle, PriceHubble fournit des outils d’évaluation et d’analyse à destination des professionnels.

Ses modèles prédictifs intègrent des centaines de variables — emplacement, transports, qualité de vie, évolution du quartier — pour estimer la valeur et le potentiel d’un bien immobilier.

Utilisée par les banques, les agences et les investisseurs, PriceHubble symbolise la montée en puissance de la décision immobilière pilotée par la donnée.

7. Luko – La néo-assurance habitation française

Luko a révolutionné l’assurance habitation avec une offre 100 % digitale, transparente et rapide. En quelques minutes, les particuliers peuvent souscrire, gérer et déclarer un sinistre depuis une application mobile intuitive.

Son modèle économique repose sur la mutualisation : les cotisations servent uniquement à indemniser les sinistres, et le surplus est reversé à des associations.

Depuis sa fusion avec l’assureur allemand Getsafe, Luko poursuit son expansion européenne tout en restant une référence de l’assurance éthique et numérique en France.

8. Finalcad – Le chantier connecté et intelligent

Dans le domaine de la construction, Finalcad digitalise la gestion de chantier. Sa solution permet aux équipes techniques de suivre l’avancement, détecter les anomalies, générer des rapports et collaborer en temps réel.

En s’appuyant sur la donnée et l’intelligence artificielle, Finalcad réduit les erreurs, améliore la qualité et optimise les coûts de construction.

C’est un exemple concret de la transition numérique du BTP, secteur historiquement en retard sur la digitalisation.

9. Jinka – Le moteur de recherche immobilier intelligent

Jinka centralise les annonces immobilières provenant de dizaines de sites français et alerte les utilisateurs en temps réel dès qu’un bien correspondant à leurs critères est publié.

Grâce à son moteur d’intelligence artificielle, Jinka simplifie la recherche immobilière et réduit le stress lié à la compétition entre acheteurs et locataires.

C’est un outil particulièrement populaire auprès des jeunes urbains et des chasseurs d’appartements.

10. Pretto – Le courtier immobilier digital

Avec Pretto, les emprunteurs peuvent comparer les taux, constituer leur dossier et obtenir une réponse de financement entièrement en ligne.

La plateforme combine technologie et accompagnement humain, offrant ainsi une expérience fluide et personnalisée. Grâce à ses partenariats bancaires, Pretto permet de gagner du temps et de l’argent tout en garantissant la fiabilité des offres proposées.

Les grandes tendances PropTech à suivre en 2025

Le marché PropTech français évolue rapidement. Voici les tendances clés :

L’essor de l’intelligence artificielle : pour la valorisation, la prédiction des loyers et la maintenance prédictive.

La montée en puissance des solutions ESG : les outils d’analyse environnementale deviennent incontournables pour les fonds immobiliers.

La démocratisation de l’investissement en ligne : des plateformes comme CrowdSquare ouvrent la voie à des modèles plus accessibles et transparents.

La consolidation du secteur : les PropTech matures absorbent les jeunes startups pour renforcer leurs offres.

Conclusion

Le paysage PropTech français s’est imposé comme l’un des plus innovants au monde. Des pionniers tels que Deepki, Colonies, Liberkeys, Luko ou Pretto prouvent que la technologie peut rendre l’immobilier plus efficace, plus durable et plus inclusif.

Des plateformes comme CrowdSquare participent à ce mouvement en offrant une nouvelle manière d’investir dans l’immobilier, totalement digitale, transparente et accessible à tous.

En 2025, la PropTech n’est plus une tendance : c’est une révolution structurelle qui redessine durablement le visage de l’immobilier français.