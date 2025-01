Documentaire

Fruits et légumes, viandes, poissons, fromages… tout le rayon frais et bien plus ! Voilà l’offre de nouveaux magasins qui poussent comme des champignons aux quatre coins de la France.

Et pourtant ce ne sont pas des grandes enseignes à la manœuvre mais bien des petits producteurs alliés entre eux. Leur concept : un mix entre les circuits-courts type Amap, et l’univers de la grande distribution avec rayons, caddie, promotions et même drive fermier !

Cœur paysan, Halles de l’Aveyron, Plaisirs Fermiers, Boutiques paysannes : comment fonctionnent ces nouveaux réseaux de vente directe ? Quelle est la réaction des hypermarchés attaqués sur leur propre terrain ? Le circuit-court est-il vraiment synonyme de prix réduit et de fraicheur garantie ? Sur Internet aussi les offres « direct producteur » fleurissent et vous promettent du frais livré en 24h. Mais que valent ces nouvelles offres ?

Un documentaire de Karim Maatem, Gwen Brétéché.