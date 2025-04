Documentaire

Selon une étude sortie récemment, les lave-linges ont perdu 30 % de leur durée de vie qui est passée de 10 ans à 7 ans entre 2010 et 2018. Pourtant depuis 2015, l’obsolescence programmée est un délit puni de 2 ans de prison et de 300 000 euros d’amende… Le problème est pourtant crucial. L’obsolescence programmée pousse à la consommation de ressources et les produits hors d’usage s’accumulent dans les décharges. Alors les industriels vont-ils finir par changer ? Tout compte fait a passé au crible un échantillon de lave-linges, aspirateurs, fers à repasser, etc. pour évaluer leur durabilité. Les résultats ont de quoi choquer… Pour les industriels il est moins coûteux de souder des composants que de les visser et mettre pendant des années des pièces détachées à disposition coûte cher. Malgré tout, certaines marques comme Seb disent s’engager à proposer des produits qui durent plus longtemps. Que vaut cette promesse ? Pour le consommateur, la solution vient peut-être de nouveaux labels comme « Longtime » ou de l’indice de réparabilité des produits que le gouvernement dit vouloir mettre en place. De nouveaux entrepreneurs proposent aussi de mettre à disposition des réseaux de réparateurs qui garantissent de faire durer vos équipements sans pour autant vous ruiner. Un documentaire de Sibylle Véron.