Documentaire

Chaque année, 200 hôtels indépendants mettent la clef sous la porte, concurrencés par les grands groupes et les sites de location saisonnière. Pourtant, quelques établissements familiaux résistent. C’est le cas du petit hôtel de plage de la famille Sannac qui travaille depuis trois générations à Banyuls-sur-mer. Depuis 1964, ils mènent un combat quotidien pour mettre en valeur le patrimoine catalan et moderniser leur petit hôtel 3 étoiles.

Cet été, Brice, le fils Sannac va écrire une nouvelle page de l’histoire de l’hôtel fondé par ses grands-parents « Ce n’est pas un cadeau qu’on m’a donné … j’ai travaillé depuis que j’ai 16 ans, à faire les saisons. L’hôtellerie, c’est un engagement de vie, c’est 24 heures sur 24 !». Cette saison sera la première sans Josette, sa grand-mère, décédée cet hiver. « Voilà Mamie! Troisième génération d’hôteliers » Commente Brice en sortant un autoportrait de Josette d’un placard. Elle était aussi artiste peintre et habitait juste au dessus de la salle de restaurant. Brice et Jean veulent transformer son ancien appartement en chambres d’hôtel. « On a beaucoup de souvenirs ici, ça fait un serrement au cœur, mais ça a toujours été prévu comme ça…» Si Brice réussit cette saison, Jean pourra prendre sa retraite sereinement.

Pour relancer le restaurant, les Sannac ont recruté un nouveau chef catalan anti-conformiste, Michel Védrines. Il veut remanier entièrement la carte avec sa cuisine traditionnelle « C’est sûr, la cuisine est simple si vous avez des poissons qui sortent de l’eau. Le plus compliqué, c’est de trouver le produit! » Le chef va partir à la recherche de producteurs d’exception capables d’étonner sa clientèle. Sa spécialité : la pareillade, un mix de poissons grillés à la plancha, un plat typiquement catalan. Il veut aussi tester la recette des huîtres géantes gratinées de Leucat « Elles arrivent à faire jusqu’à un kilo, ce ne sont pas des produits que les clients ont l’habitude de voir!». Le chef va servir une célébrité, de passage au restaurant. Il lui réserve un poisson rare, un danti de 4 kilos cuit au four à bois «J‘espère qu’il va aimer sinon on sera obligés de le manger nous, en chantant ses chansons!».

L’hôtel est le quartier général de la famille Salton, des Alsaciens qui veulent découvrir la région catalane. Ils ont trouvé l’hôtel par hasard sur Internet et ont flashé sur les photos. Stéphane s’est inscrit à un baptême de plongée dans l’une des plus belles réserves marines de France « Je ne suis pas trop milieu aquatique, je suis plus terrestre, je suis plus à marcher et courir, c’est vrai que l’eau ce n’est pas trop mon truc … » lance-t-il avant de se jeter dans la grande bleue. La famille va aussi tester la gastronomie locale, des huîtres géantes de Leucat. Alice et Agathe, des jumelles de 7 ans, vont s’improviser fileteuses d’anchois. Pendant leurs vacances, les Salton vont découvrir d’étonnantes traditions locales comme la régalade, une méthode qui a permis de réduire la consommation d’alcool dans les vignes.

A 21 ans, Joseph travaille tout l’été au restaurant de l’hôtel « Je suis toujours un peu stressé, le souci de bien vouloir faire…» confie-t-il avant son premier service. Il va devoir enregistrer un grand nombre d’informations et faire ses armes. Il n’est pas encore au point sur l’ouverture des bouteilles alors pendant sa pause, plutôt que de bronzer sur la plage, Joseph révise la carte. Il va tout faire pour s’intégrer rapidement dans l’équipe. Le saisonnier va servir les habitués de l’hôtel comme Daniel Vazeille. Il revient ici depuis 11 ans et chaque année, loue la même chambre et le même transat… L’une de ses activités préférée : taquiner l’hôtelier « J ‘aime bien lui dire tous les matins qu’il manque quelque chose ou que ça va pas Mais, bon il ne faut en faire trop parce qu’après, ça ne prendra plus ! » Cet été, il va changer un peu ses habitudes et croiser à l’hôtel une star de la chanson de passage dans la région.

Nous proposons une immersion estivale dans ce petit hôtel de plage, fourmillement continu d’événements et de situations romanesques, croisement composite de vacanciers venus d’horizons variés, avec son lot de d’imprévus et de petits couacs.

Un reportage de Marion Leclerq.