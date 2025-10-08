Documentaire

Avec l’inflation en forte augmentation, notamment sur les produits alimentaires et l’énergie, beaucoup de français n’arrivent plus à joindre les deux bouts. Mais ce sont les étudiantes qui souffrent le plus des prix qui s’emballent. Difficile de s’en sortir avec 100 €uros par mois ! C’est pourtant ce que doivent faire de nombreuses étudiantes. Ce reportage vous convie sur le campus de la Fac de Montpellier à la rencontre de jeunes filles dans ces situations précaires. L’aide alimentaire, les pâtes déclinés à toutes les sauces et la débrouille sont le quotidien de nombreux étudiants et étudiantes. Travailler le jour, étudier la nuit, la galère que vivent ces étudiantes, amplifiée par la crise et donc obligées de cumuler emplois et études, augmentent massivement leur taux d’échec. Et certaines se sont lourdement endettées afin de payer leurs précieuses études. C’est le cas de Chloé qui a contracté un prêt de 45K € à sa banque. Découvrez ce reportage sur la galère des étudiantes.

#reportage #crise #étudiante