Documentaire

« Origine France garantie », « produit en France », macaron bleu blanc rouge, le « made in France » est devenu un véritable argument de vente repris par de nombreux fabricants. Et les consommateurs sont de plus en plus demandeurs.

Près d’un Français sur cinq déclare acheter davantage de produits tricolores. Mais que se cache-t-il derrière la fameuse étiquette « made in France » ? Comment le consommateur peut-il être certain que ce qu´il achète est vraiment produit en France ? Entre effet de mode, opportunisme et véritable combat : plongée dans la jungle du « made in France ».

Documentaire réalisé par Bertrand Bolzinger, montage de Vincent Daudey, Capital, M6.