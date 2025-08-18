Le Grand Paris Express, c’est 20 ans de travaux pour relier les banlieues en transport en commun. Les chantiers sont colossaux, et le budget a explosé, alors le gouvernement a décidé de stopper certains chantiers, même ceux déjà bien entamés. Mais quand l’Etat fait volte face, qui paie les pots cassés ?
Réalisateur : Mangiardi Hélène