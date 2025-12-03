La citadelle de Calvi domine la Méditerranée depuis un promontoire rocheux. Nous parcourons ces fortifications en retraçant l’histoire de la ville qui fût marquée par 5 siècles de fidélité à la République de Gênes.
