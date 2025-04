Documentaire

Dans les montagnes du Nord du Pakistan, le réchauffement climatique réduit le territoire de la faune, privant de leurs proies sauvages les léopards des neiges. Ces grands félins s’attaquent de plus en plus au bétail pour se nourrir, provoquant la colère des éleveurs.

Au Pakistan, dans les montagnes du Nord, qui abritent le deuxième plus haut sommet du monde, se croisent léopards des neiges à l’allure souveraine, ours bruns de l’Himalaya et markhors, chèvres sauvages endémiques aux cornes en spirales. Menacés par les aigles royaux, les loups et les lynx, les chevreaux doivent rapidement apprendre à escalader la roche pour espérer leur échapper, tandis qu’à la période d’accouplement, en hiver, les mâles se battent parfois jusqu’à la mort. Grâce à une politique efficace de conservation, le markhor et l’ours brun, végétarien, ont pu être sauvés de l’extinction.

Avenir menacé

En trois étapes, ce documentaire embarque dans un voyage au Pakistan au fil d’images à couper le souffle, mises en scène comme une épopée sauvage. Partant à la découverte de la faune et de la flore endémiques du pays, aujourd’hui gravement affectées par le changement climatique et la pollution, il suit aussi le quotidien de populations rurales dont le mode de vie ancestral est menacé de disparition. Des montagnes aux déserts en passant par les zones humides, cette série documentaire s’interroge sur l’avenir de ces territoires fragilisés et met en lumière les expériences locales pour préserver la biodiversité dans une tentative de réconcilier les hommes et la nature.

Disponible jusqu’au 30/05/2025