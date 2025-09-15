L’augmentation de la concentration du CO2 atmosphérique est la cause principale du réchauffement climatique observé depuis cinquante ans. Pourtant,...
Voici un panorama d’approches innovantes (méthodes, technologies, cadres expérimentaux) pour étudier l’impact de la neige sur les écosystèmes nordiques.
Bien qu’ils contribuent largement à la pollution et au réchauffement climatique, les générateurs diesel sont très répandus en Inde....
Depuis des décennies, les plastiques ont façonné notre monde moderne. Leur polyvalence, leur durabilité et leur coût relativement faible...
Dans leur quête de connaissances, les scientifiques trouvent parfois des alliés surprenants. Sur nos côtes a été déployé depuis...
C’est quoi l’empreinte carbone d’une fusée ? Peut-on faire des satellites bio-sourcés ? Est-ce que l’on peut étudier l’univers...
Comment s’approprier l’enjeu de la biodiversité ? Cette question a été placée au cœur de la rentrée 2022 des...
Le plastique est omniprésent dans notre quotidien, des emballages aux objets de consommation courante. Cependant, derrière sa grande utilité,...
Le camion de C’est pas sorcier prend la route de la Plastics Vallée. De là, entre Ain et Jura,...
En théorie, pour arrêter un feu, il faut l’éteindre. Cette opération s’effectue généralement dans un moment de crise restreint....
Depuis plusieurs années, l’Institut de Recherche pour le Développement participe à la mise en place d’aires marines protégées dans...
Le déstockage alimentaire est un modèle commercial qui permet aux entreprises de se débarrasser des produits alimentaires susceptibles d’être...
Les produits ménagers représentent l’une des premières sources de pollution de l’air dans les maisons. De plus, les pesticides...
Chaque année, 500 000 Européens perdent prématurément la vie en raison de la pollution atmosphérique. Ce chiffre alarmant souligne...
Personne ne veut de résidus de glyphosate dans son assiette. Mais j’habite au cœur de la Beauce et mes...
.Sentir la chaleur des rayons du soleil sur la peau. Suivre des yeux une nuée d’oiseaux s’éloigner dans le...
Construite en 1972, sous la dictature militaire, la route BR-163 qui traverse le Brésil du Nord au Sud est...
Sécheresse, incendies, inondations, érosion, qualité de l’eau… L’île de Beauté préfigure les bouleversements du climat. Destination très touristique, la...
À la suite de l’Accord de Paris, l’ambition française est d’éliminer les émissions de gaz à effet de serre...
Au fil des ans, Jean-Noël a vu la mangrove se réduire sous ses yeux. Il a donc retroussé ses...
