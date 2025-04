Documentaire

Dans les pas de scientifiques et de ceux qui y vivent, immersion dans quatre vastes zones humides de la planète, inestimables mais fragiles réservoirs de biodiversité.

Terre ancestrale de peuples amérindiens comme les Miccosukee, qui y vivent encore, le sud de la Floride héberge l’une des plus vastes zones humides de la planète : les Everglades (« marais éternels »). Chaque année, après des mois d’aridité, les pluies transforment les terres asséchées en une vaste étendue d’eau parsemée d’îles arborées. Ce changement saisonnier crée un paradis pour la faune, des plus petits poissons aux grands prédateurs, comme les alligators et les ours noirs. Au début du XXe siècle, les autorités de cette région marécageuse hostile à l’homme ont modifié l’écoulement naturel de l’eau pour lutter contre les inondations et cultiver les terres. Digues et canaux ont bouleversé son cycle immuable, avec des conséquences néfastes sur les écosystèmes. Mais depuis deux décennies, les Everglades font l’objet de l’un des plus importants projets de restauration écologique au monde.

