Documentaire

A la rencontre des habitants du pays pour dresser le constat des effets dramatiques des changements climatiques. En 2005, l’ouragan Wilma détruit la station touristique de Cancún tandis que Stan laisse des milliers de sinistrés dans le Chiapas. Au sud du pays, dans l’Etat du Tabasco, la mer détruit en moyenne dix mètres de côte chaque année. Entre ouragans, désertification et inondations, les plus pauvres sont les premières victimes du réchauffement planétaire, qui aggrave une situation déjà difficile, et les candidats à l’exil sont de plus en plus nombreux.

Auteur : Morad Aït-Habbouche

Réalisation : Morad Aït-Habbouche, Anne-Charlotte Gourraud, Laïla Agorram, Charlotte Tortat, Thomas Raguet, Charlotte Riesi