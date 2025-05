Documentaire

https://www.youtube.com/watch?v=T5jgp1qZfgQ

En France, la loi « Climat et résilience » ne suffit pas. C’est le Haut conseil pour le climat qui l’affirme dans un rapport publié le 23 février. Mais, depuis quelques années déjà, ce n’est plus du côté de la loi ou des manifestations que se portent les espoirs pour enrayer le changement climatique. C’est du côté des juges ! La justice climatique, comme on l’appelle, connaît dans le monde une audience grandissante… et les jugements rendus ont tendance à aller dans le sens du climat… Mais, encore une fois, est-ce que cela suffit ? Documentaire disponible jusqu’au 27/02/2050.