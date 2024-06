Conférence

L’océan est une pièce centrale de la machine climatique. Il présente de lentes oscillations qui, en interaction avec l’atmosphère et la cryosphère, vont tout à la fois réguler et amplifier les variations du climat. Ces cycles qui peuvent dépasser le millier d’années sont étudiés à partir d’archives paléocéanographiques comme celles des carottes de sédiments.

L’un des aspects les plus cruciaux du rôle de l’océan est sa capacité à stocker et à libérer de la chaleur. L’eau océanique agit comme un gigantesque réservoir thermique, absorbant la chaleur du Soleil et la redistribuant à travers les courants océaniques. Ces courants, comme le Gulf Stream dans l’Atlantique Nord, transportent la chaleur vers les régions polaires, influençant ainsi la circulation atmosphérique et les modèles climatiques à grande échelle.

En outre, les océans jouent un rôle crucial dans le cycle du carbone. Le phytoplancton et d’autres organismes marins absorbent le dioxyde de carbone de l’atmosphère par la photosynthèse. Lorsque ces organismes meurent, une partie du carbone qu’ils ont absorbé est séquestrée dans les sédiments océaniques, agissant comme un puits de carbone à long terme. Ce processus a joué un rôle clé dans la régulation des concentrations atmosphériques de dioxyde de carbone au cours des millions d’années d’histoire de la Terre.

De plus, les océans modulent également les niveaux de gaz à effet de serre par le biais des échanges de gaz avec l’atmosphère. Par exemple, l’augmentation des températures de l’eau peut influencer la solubilité des gaz, affectant ainsi la concentration d’oxygène et de dioxyde de carbone dans l’eau.

Les archives climatiques enregistrées dans les sédiments océaniques fournissent des indices précieux sur les changements climatiques passés. Les isotopes présents dans ces sédiments, ainsi que les microfossiles et les éléments chimiques, permettent aux scientifiques de reconstruire les températures océaniques, les niveaux de salinité et d’autres paramètres environnementaux à travers les âges.

Les périodes glaciaires et interglaciaires sont étroitement liées aux variations orbitales de la Terre, mais l’océan a joué un rôle d’amplificateur dans ces changements. Les variations dans la circulation océanique ont influencé la distribution des glaces polaires et des climats régionaux, modifiant ainsi les paysages terrestres et la biodiversité.