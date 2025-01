Documentaire

Alors que Narendra Modi renforce son pouvoir sur le pays, cette enquête recense les exactions commises et explore les fondements idéologiques d’une dérive autoritaire qui met « la plus grande démocratie au monde » en danger.

Sur le territoire indien, la progression de l’hindutva est irrésistible. Selon cette idéologie ethnoreligieuse, l’Inde serait la propriété des hindous, reléguant dès lors les autres croyants en ennemis de l’intérieur. Théorisée en 1923 par le dirigeant politique Veer Savarkar, elle constitue le texte programmatique du RSS, une force paramilitaire violente. Interdit pendant deux ans en 1948, après l’assassinat du Mahatma Gandhi par l’un de ses sympathisants, il se donne un visage politique dans les années 1980 par l’intermédiaire d’un parti politique, le BJP. Grâce à une stratégie d’entrisme au sein des diverses institutions du pays et à l’émergence d’une classe moyenne réceptive à son message, ses idées s’infiltrent massivement dans la population à partir des années 1990. Cela se traduit bientôt par une augmentation de la violence envers les minorités religieuses (musulmans, chrétiens, sikhs et bouddhistes) : en 2002, trois jours de massacres contre les musulmans de la province d’Haryana causent entre 1 000 et 2 000 morts. Érigée en système d’État après l’élection de Narendra Modi au poste de Premier ministre en 2014, l’hindutva étend désormais son influence à l’extérieur des frontières indiennes…

En septembre 2023, devant son Parlement, Justin Trudeau accuse l’Inde d’être liée à l’assassinat sur le sol canadien de Hardeep Singh Nijjar, opposant sikh au BJP. Aux États-Unis, un lobby formé au sein de la diaspora réécrit les manuels scolaires, menace des intellectuels et fait interdire des conférences, tandis qu’à Leicester, en Angleterre, les communautés musulmanes et hindoues, qui vivaient paisiblement côte à côte, s’affrontent désormais lors de violentes émeutes. Avec ses ramifications, son aile électorale, ses fédérations nationales étudiantes, ses syndicats et son pan culturel et religieux, ce mouvement nationaliste hindou tentaculaire prolifère partout dans le monde. Dans cette enquête fouillée et trépidante, Hugo Van Offel décrit les rouages du « système Modi ». S’appuyant sur des interventions des victimes de l’hindutva comme de ses partisans, il documente, des lynchages aux pogroms en passant par les lois discriminantes, le glissement autoritaire et nationaliste de « la plus grande démocratie du monde », jusqu’à interroger la place de Modi en tant qu’allié des pays occidentaux.

Documentaire d’Hugo Van Offel (France, 2024, 52mn)

