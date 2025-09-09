Pour pouvoir tenir, les salariés privés de revenus peuvent bénéficier d’une aide des syndicats. C’est ce qu’on appelle la...
Dans ce contexte social déjà tendu, les prix de l’alimentation continuent d’exploser. Certains habitants dans les territoires ruraux connaissent...
Marioupol, Irpin, Kramatorsk ou Mothyzyn, autant de noms de villes ou de villages devenus synonymes de drames et de...
Mélanie Carraro a 26 ans. Infirmière à Paris, elle exerce au sein d’une prestigieuse clinique de chirurgie esthétique. Pendant...
À Paris comme en province, ces nouveaux petits supermarchés concurrencent les bons vieux hypers. Réalisateur : Laurent LESAGE
Expulsés pour l’agrandissement de la base américaine, les habitants de Qaanaaq ressentent toujours le poids de l’exil. Plus de 70...
Qualifié de « plus grande crise humanitaire au monde » par les Nations Unies, le Soudan a été frappé d’un nouveau...
La jonquera ne connait pas la crise
Depuis qu’il est apparu dans une publicité pour Google, tout le monde connait Laurent Aigon. Ce serveur de Lacanau...
Des communes héritent d’un habitant ou même parfois d’un parfait inconnu : de quelques milliers d’euros à plusieurs millions....
Vivre à la campagne : un rêve, le choix d’une rupture, une alternative aux modes de vie urbains ?...
Allumer la lumière. Eteindre la télévision ou l’ordinateur. Des gestes anodins. L’electricité, un confort avec lequel nous vivons depuis...
Le 25 avril et le 12 mai 2015, deux séismes majeurs ravagent le centre du Népal, causant la mort...
En 1992, Marie-Jaoul de Poncheville, a tourné un film en Mongolie, Molom conte de Mongolie, un conte traditionnel mongol...
Le long du fleuve Amazone, des milliers de communautés brésiliennes vivent en marge de l’Etat, avec un accès limité...
Ils livrent les journaux au petit matin, inspectent les sacs à l’entrée des lieux publics et parfois même, fouillent...
Le mali est un pays dont le sous-sol renferme des quantité d’or très importantes. ce film relate comment est...
Lorsqu’en 2013 Bachar El-Assad utilise des armes chimiques contre sa population, les gouvernements occidentaux s’indignent. Mais une question est...
Face à la prolifération de conflits armés dans le monde et leurs conséquences humaines dramatiques, se pose la question...
À Alger, les rues grouillent de gamins. Joueurs de football mais aussi vendeurs de tout et n’importe quoi. Des...
