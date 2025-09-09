Ressources Dans la même catégorie

Documentaire La caisse de grève pour aider les salariés privés de revenus Pour pouvoir tenir, les salariés privés de revenus peuvent bénéficier d’une aide des syndicats. C’est ce qu’on appelle la...

Documentaire Face à l’inflation, les restos du coeur à la rescousse Dans ce contexte social déjà tendu, les prix de l’alimentation continuent d’exploser. Certains habitants dans les territoires ruraux connaissent...

Documentaire Crimes de guerre : le visage des bourreaux Marioupol, Irpin, Kramatorsk ou Mothyzyn, autant de noms de villes ou de villages devenus synonymes de drames et de...

Documentaire Infirmière à Haïti, la mission humanitaire qui a changé sa vie Mélanie Carraro a 26 ans. Infirmière à Paris, elle exerce au sein d’une prestigieuse clinique de chirurgie esthétique. Pendant...

Documentaire Quand les supermarchés de centre ville s’attaquent aux hypermarchés À Paris comme en province, ces nouveaux petits supermarchés concurrencent les bons vieux hypers. Réalisateur : Laurent LESAGE

Documentaire Groenland: les déracinés de Qaanaaq Expulsés pour l’agrandissement de la base américaine, les habitants de Qaanaaq ressentent toujours le poids de l’exil. Plus de 70...

Podcast Soudan, une crise humanitaire oubliée Qualifié de « plus grande crise humanitaire au monde » par les Nations Unies, le Soudan a été frappé d’un nouveau...

Documentaire Laurent Aigon, célèbre malgré lui Depuis qu’il est apparu dans une publicité pour Google, tout le monde connait Laurent Aigon. Ce serveur de Lacanau...

Documentaire Héritage, la fête au village ! Des communes héritent d’un habitant ou même parfois d’un parfait inconnu : de quelques milliers d’euros à plusieurs millions....

Documentaire La campagne pour quelle vie ? Vivre à la campagne : un rêve, le choix d’une rupture, une alternative aux modes de vie urbains ?...

Documentaire Togo : quand la terre s’éclaire Allumer la lumière. Eteindre la télévision ou l’ordinateur. Des gestes anodins. L’electricité, un confort avec lequel nous vivons depuis...

Documentaire Splendeurs et tremblements (sur les chemins de l’Everest) Le 25 avril et le 12 mai 2015, deux séismes majeurs ravagent le centre du Népal, causant la mort...

Documentaire Yonden retrouvé En 1992, Marie-Jaoul de Poncheville, a tourné un film en Mongolie, Molom conte de Mongolie, un conte traditionnel mongol...

Documentaire Brésil : la justice au fil de l’eau Le long du fleuve Amazone, des milliers de communautés brésiliennes vivent en marge de l’Etat, avec un accès limité...

Documentaire Israël : pauvres vieux Ils livrent les journaux au petit matin, inspectent les sacs à l’entrée des lieux publics et parfois même, fouillent...

Documentaire Mali d’Or Le mali est un pays dont le sous-sol renferme des quantité d’or très importantes. ce film relate comment est...

Documentaire Armes chimiques : un poison occidental ? Lorsqu’en 2013 Bachar El-Assad utilise des armes chimiques contre sa population, les gouvernements occidentaux s’indignent. Mais une question est...

Conférence Préserver l’humanité dans un monde polarisé Face à la prolifération de conflits armés dans le monde et leurs conséquences humaines dramatiques, se pose la question...