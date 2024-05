Podcast



Stéphane Bern raconte une pionnière noire-américaine longtemps oubliée qui a donné de la voix, guitare à la main, dans les églises autant que dans les clubs de jazz et les salles de concert. Ou la véritable histoire de Sister Rosetta Tharpe, l’inventrice du rock’n’roll… Pourquoi est-elle surnommée la “marraine du rock’n’roll” ? Quelle a été sa popularité dans une Amérique fracturée par la ségrégation raciale ? Qui sont ses héritiers en musique ? Née Rosetta Nubin le 20 mars 1915 à Cotton Plant, Arkansas, Tharpe a été immergée dans la musique dès son plus jeune âge. Élevée dans une famille de musiciens, elle a commencé à jouer de la guitare et à chanter à un âge précoce, développant un talent précoce et une passion inextinguible pour la musique.

Son style musical était une fusion unique de gospel, de blues et de jazz, un mélange vibrant qui captivait les foules et transcendait les frontières des genres musicaux conventionnels. Sa voix puissante et expressive, combinée à sa virtuosité à la guitare, était hypnotique, transportant les auditeurs dans un voyage émotionnel inoubliable.

Mais c’est son rôle de pionnière dans l’introduction des éléments du gospel dans le rock’n’roll naissant qui lui a valu sa place dans les annales de l’histoire musicale. Dans les années 1930 et 1940, elle a enregistré une série de chansons révolutionnaires qui ont jeté les bases du son caractéristique du rock’n’roll. Des titres comme « Rock Me », « That’s All », et « Strange Things Happening Every Day » ont secoué les conventions musicales de l’époque et ont ouvert la voie à une nouvelle ère de musique populaire.

L’impact de Tharpe n’était pas limité à son génie musical. En tant qu’artiste noire, elle a également brisé des barrières raciales dans l’industrie musicale, naviguant avec grâce et détermination dans un monde souvent hostile et ségrégué. Sa présence sur scène, sa confiance en soi et son talent indéniable ont inspiré des générations d’artistes à venir, noirs et blancs, hommes et femmes, à poursuivre leurs rêves musicaux avec passion et persévérance.

Malgré ses contributions monumentales à la musique populaire, l’héritage de Sister Rosetta Tharpe a longtemps été sous-estimé et sous-reconnu. Mais au fil du temps, sa véritable importance a commencé à émerger, saluée par des artistes et des historiens de la musique du monde entier. Des hommages ont été rendus à son honneur, des documentaires ont été réalisés et son influence continue d’être célébrée dans des festivals de musique et des expositions à travers le globe.

Aujourd’hui, l’héritage de Sister Rosetta Tharpe résonne toujours aussi puissamment qu’à l’époque où elle a enregistré ses premiers succès révolutionnaires. Son impact transcende les frontières du temps et de l’espace, inspirant toujours les musiciens et les auditeurs à embrasser la diversité et l’innovation dans la musique. En tant que mère du rock’n’roll, elle mérite une place d’honneur dans le panthéon des légendes musicales, un rappel constant de la force transformative de la musique et du pouvoir d’une artiste déterminée à suivre sa propre voie.