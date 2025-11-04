Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les travailleurs de l’ombre Ils viennent ramasser des fruits et légumes dans nos campagnes. Employés par une entreprise espagnole, ces ouvriers détachés dénoncent...

Documentaire Chauffeurs de poids lourds des pays de l’Est, des esclaves de la route ? Vous savez sûrement que de nombreux camions que vous dépassez sur la route sont conduits par des chauffeurs roumains,...

Documentaire Controverse de la 5G : les anti montent au créneau Des débits 10 fois plus rapides, des téléchargements quasi instantanés, des entreprises ultra connectées et plus performantes, ce sont...

Documentaire Le peuple le plus écolo du monde Les Bishnoïs vivent en harmonie avec la nature.

Documentaire Californie : les prisonnières de feu Californie. USA. La caserne-prison de Puerta la Cruz. Une institution hors du commun.120 prisonnières entre 20 et 60 ans,...

Documentaire Elle doit redonner à Raqqa une apparence humaine Ces syriens tentent de retrouver leurs marques dans une ville en ruine

Documentaire Ils vivent dans les égouts de Bucarest Hugo Van Offel nous emmène dans les égouts de Bucarest, colonisés par les orphelins de la dictature des Ceausescu....

Documentaire Un mariage de Maharadja Nous avons suivi toutes les étapes de ce mariage indien, quatre jours de voyage dans l’Inde éternelle des maharadjas....

Documentaire Cuba : une île dans la tourmente Pour les Occidentaux, Cuba est un coin de paradis au cœur de la Caraïbe. L’envers du décor est nettement...

Documentaire Souffre-douleurs : ils se manifestent Le harcèlement scolaire a longtemps été nié en France. La première campagne nationale de sensibilisation n’a vu le jour...

Documentaire Sibérie – L’enfer des colonies pénitentiaires russes La vie difficile des mineurs détenus en colonies sibériennes, marquée par une discipline militaire stricte, des conditions précaires, une...

Documentaire Ils fuient l’Amérique de Trump Deux fois plus d’Américains aux Pays-Bas. Trois fois plus au Portugal. En Espagne, aussi, les demandes de visa ont...

Documentaire Marioupol, trois femmes et une guerre Comme sa mère et sa fille, la réalisatrice Svitlana Lishchynska a grandi à Marioupol, cité de l’est de l’Ukraine,...

Documentaire Les djihadistes suisses sont parmi nous La Suisse risque-t-elle un attentat terroriste? La réponse est oui, très clairement. Le niveau de la menace est élevé...

Documentaire Kamtchatka – Un printemps en Sibérie Pendant les longs mois d’hiver, les paysages arides et volcaniques de la presqu’île du Kamtchatka disparaissent complètement sous une...

Documentaire Majorque, rongée par la crise du logement Majorque est une destination appréciée des vacanciers. Face à la multiplication des locations touristiques et à la hausse des prix de l’immobilier, de nombreux Majorquins ne peuvent plus se loger...

Documentaire Pékin : la chasse aux pauvres Pékin peaufine l’objectif de son plan quinquennal : réduire la population de la ville de 15 % d’ici à...