La guerre de Gaza ne dévaste pas seulement l’enclave palestinienne, elle fracture aussi la société israélienne. Chaque semaine, des dizaines de milliers de citoyens descendent dans les rues pour réclamer la fin du conflit et la libération des otages. Des généraux critiquent le gouvernement pour son jusqu’au-boutisme. Des artistes dénoncent un génocide à Gaza et appellent la communauté internationale à sanctionner leur pays. En face, le peuple de droite veut la poursuite de la guerre jusqu’à l’éradication du Hamas, quitte à sacrifier les derniers otages. Les jeunes se radicalisent et plébiscitent les unités combattantes. Des ultra-nationalistes poussent même à l’annexion et la recolonisation de Gaza.
Alors que les Etats-Unis tentent de trouver une issue au conflit avec le plan Trump, l’affrontement autour de la guerre à Gaza dessine deux visions de l’avenir d’Israël. Reportage au cœur d’une société en tension après deux ans de guerre.
Reportage disponible jusqu’au 06/10/2035