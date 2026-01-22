Documentaire

Depuis son arrivée au pouvoir il y un an, Donald Trump a expulsé plus de 100.000 Mexicains et continue de terroriser les migrants avec ou sans papiers qui travaillent aux États-Unis.

C’est le cas de San Juan Mixtepec, dans l’État de Oaxaca, où 90% de la population émigre aux États-Unis pour travailler au moins une fois dans sa vie. Depuis des décennies, les migrants mexicains installés aux États-Unis font vivre leur pays à distance. Chaque mois, leurs familles attendent le dépôt d’argent, ces “remesas” qui financent les maisons, alimentent les commerces et toute l’économie locale. Pour des millions de Mexicains, ces dollars venus du Nord sont bien plus qu’une aide : ils sont un moteur de développement qui permet de rompre le cycle infernal de la pauvreté. Mais en 2025, cette dynamique s’effondre. Sous la présidence de Donald Trump, le durcissement migratoire, les expulsions massives et les projets de taxe sur les envois d’argent font chuter ces remesas. Dans l’Oaxaca, l’un des États mexicains les plus pauvres et les plus dépendants de ces transferts (on estime que 10% de son PIB vient des remesas), le coup est rude. Il l’est encore plus à San Juan Mixtepec, un village isolé de 6000 habitants, où les rares débouchés professionnels – le travail des champs et la construction – ne permettent que de gagner sa vie chichement. À San Juan Mixtepec, 90% de la population part au moins une fois dans sa vie travailler aux États-Unis, dans le but d’envoyer de l’argent à sa famille ou d’économiser pour revenir construire sa maison au village.

